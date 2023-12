Cane muore avvelenato, in paese è allarme esche killer: "Fate molta attenzione"

Ancora polpette avvelenate nella nostra provincia. Dopo il caso di Brandico, dove la scorsa settimana un cane aveva ingerito un boccone killer nel giardino della propria abitazione (si era salvato grazie alla tempestiva corsa dal veterinario), l’allarme è scattato a Nuvolento. Un episodio dai risvolti purtroppo tragici: il cane che ha ingerito le esche è morto. I fatti risalgono alla mattina di giovedì 14 dicembre: a darne notizia è l’amministrazione comunale di Nuvolento, con un post condiviso sui canali social.

"In via Sorgente e via Castello Sera e Mattina sono state rinvenute delle esche avvelenate e un cane è già morto", si legge. Il sindaco Giovanni Santini avrebbe già avviato gli accertamenti del caso e denunciato la vicenda alle autorità competenti. "Si invita la cittadinanza a prestare molta attenzione", prosegue l’avviso.

Si ricorda, inoltre, che provocare "per crudeltà o senza necessità" sia la mortem sia sofferenze a un animale è un reato. Simili atti, inoltre, comportano gravi rischi anche per la salute e l’incolumità delle persone. Esiste anche una norma specifica, l'ordinanza ministeriale del 13 giugno 2016, che fa espresso divieto di "utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce".