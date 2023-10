Bambini 'molestati' e rapiti fuori da scuola: panico in paese, ma è tutto falso

Tentativi di rapimento e molestie false, falsissime, ma panico e allarme reali. Tanto da costringere il sindaco del paese a postare sui social media diversi comunicati per rassicurare la popolazione e fare chiarezza dopo i racconti, tanto fantasiosi quanto inquietanti, su quanto sarebbe accaduto venerdì mattina fuori dalle scuole elementari di Nuvolento.

"Bambini molestati e rapiti"

Ma andiamo con ordine. A scatenare la catena di messaggi nelle chat di whatsapp (e non solo) è stata la testimonianza di alcuni bambini: avrebbero riferito di essere stati "turbati e spaventati" da alcune persone che erano a bordo di un furgone. Uomini che avrebbero addirittura tentato di rapirli. "Gira un furgone di colore marrone/nero: stamattina (venerdì, ndr) alle ore 8.10-8.15 era fuori dalla scuola elementare di Nuovolento. Sul furgone ci sono 5/6 persone e hanno cercato di prendere un bambino", si legge in uno dei tanti messaggi rimbalzati di cellulare in cellulare nella mattinata di venerdì 13 ottobre.

La verità in un video

Mentre la polizia locale e i carabinieri facevano i dovuti accertamenti del caso e avviavano le indagini, sui social si moltiplicavano i resoconti dell'accaduto, infarciti di particolari - bambini caduti per terra e criminali nascosti in chiesa - sempre più fantasiosi e inquietanti. Racconti in realtà fondati sul nulla, come ha poi chiarito il sindaco Giovanni Santini, in un comunicato diffuso nel weekend sui canali ufficiali del Comune. I bambini si sarebbero infatti inventati tutto: una bugia dalle gambe cortissime, svelata grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

"Un furgone effettivamente c'era: ha recuperato il proprio dipendente (che aveva finito di volantinare) ed è ripartito. Alcuni ragazzini in bici sono lì a fianco, ad assistere alla scena. Stop. Non è accaduto assolutamente nulla e i bambini si sono inventati tutto", si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

La denuncia del Sindaco

Ma la vicenda non è ancora chiusa: "Contatterò le famiglie dei bambini che hanno più volte dichiarato di essere stati 'turbati e spaventati' dalle molestie dei presunti rapitori, per fare chiarezza e valutare un intervento educativo. Credo che la priorità della scuola (così come dei genitori) sia quella di insegnare a discernere la realtà dalla fantasia e, conseguentemente, capire che ogni azione comporta delle conseguenze anche potenzialmente piuttosto gravi", fa ancora sapere Santini.

La nota del primo cittadino si conclude con un avviso: "Stante l’effettivo allarme che è stato diffuso, nonostante il mio invito alla calma e prudenza, provvederò comunque a depositare una denuncia per procurato allarme, allo stato contro ignoti". La vicenda aveva infatti varcato anche i confini del paese, rischiando di alimentare un'inutile psicosi, se non chiarita in fretta: le foto e le segnalazioni del furgone dei presunti rapinatori, infatti, erano diventate virali anche nelle chat dei genitori residenti in altre zone del Bresciano.