Nutria tra le bancarelle del mercato: un uomo la uccide a bastonate

Girava indisturbata tra le bancarelle del mercato, quando è arrivato un uomo, per nulla impaurito dalla situazione. Prima un calcio, poi una bastonata in testa, poi una seconda bastonata. È questa la fine che ha fatto una nutria, uccisa nella mattinata di venerdì al mercato settimanale di Orzinuovi, nella Bassa Bresciana.

A immortalare la fine dell'animale è stato il cellulare di un passante. Il video è facilmente rintracciabile sul web, in particolare su Facebook (nell'articolo, l'immagine dell'uomo che bastona l'animale). Di sottofondo, nel video, si sentono chiaramente sia la voce di una donna, che supplica l'uomo di fermarsi, sia i lamenti dell'animale. Una volta tramortita la nutria, l'uomo la prende per la coda e si allontana, evidentemente per portarla lontano dalle bancarelle.

Numerosissimi i commenti sulla vicenda sui social network. L'uccisione della nutria, roditore che provoca ingentissimi danni all'agricoltura, ed è oggetto da anni di specifiche campagne di eradicazione, ha scatenato la protesta di tante persone indignate dal comportamento dell'uomo.