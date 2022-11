Muore schiacciato da un mezzo pesante: era il papà di una bimba di 5 anni

La comunità di Goito (Mn) è in lutto per la tragica scomparsa di Tarik Bouchouka, 40enne di origine marocchina deceduto verso le 16 di venerdì pomeriggio alla Nuova Tesi System di Castelbelforte, ditta specializzata nella produzione di prefabbricati in calcestruzzo.

Da quanto ricostruito finora, pare che l'operaio stesse guidando un muletto, quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di circa un metro. In quegli istanti stava transitando un pesante rimorchio per il trasporto di prefabbricati, che l'ha travolto (è rimasto schiacciato tra le due ruote posteriori). Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il 40enne è morto sul colpo.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri e dei tecnici del'Ats Valpadana. Bouchouka era dipendente di una ditta esterna (così come il guidatore): lascia nel dolore la moglie e una bambina di 5 anni che, terminate le ultime pratiche per il ricongiungimento, stavano per arrivare in Italia dal Marocco.