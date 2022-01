Progetto al via: in arrivo nuova passeggiata romantica a bordo lago

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è già stato approvato, completate tutte le procedure burocratiche si apriranno i cantieri. Un nuovo, suggestivo, percorso pedonale è in arrivo sulla sponda bresciana del lago di Garda, a Toscolano Maderno. La notizia è anticipata sul dorso bresciano del Corriere della Sera.

Il progetto. La nuova passeggiata collegherà il Lido degli Ulivi alla spiaggia della Villa Romana. Il tratto iniziale attraverserà il terrapieno esistente a ridosso del lago, fino all'imbocco della darsena. L'ultimo tratto invece sarà realizzato su palizzata, attraverserà la darsena della cartiera fino all'arenile della Villa romana.

In totale si tratta di 530 metri; lungo il percorso sono previste panchine per la sosta e alberature ad alto fusto per avere un po' di ombra. In totale, l'opera costerà un milione di euro, risorse che vanno ad aggiungersi alle 950mila stanziate per la pista ciclopedonale che correrà lungo il torrente Toscolano, portando i cicloamatori nel cuore della Valle delle Cartiere.