Trovato ubriaco e sanguinante nel parcheggio della disco: è mistero

I sanitari del gruppo volontari ambulanza di Adro lo hanno trovato con il volto ricoperto di sangue nel piazzale della discoteca Number One di Corte Franca. Il giovane, un 26enne straniero, aveva il naso rotto, ma era piuttosto alticcio e non è stato facile ricostruire l'accaduto.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 5.30 di sabato notte: oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri di Chiari, che si trovavano già sul posto per i consueti controlli del weekend nella zona circostante il locale. Nessuno è a conoscenza di come il 26enne sia sia procurato la frattura al naso: non si esclude che possa essere stato ferito in seguito ad una furibonda lite, ma - al momento - nessuna querela è stata presentata.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 26enne è stato trasportato - in ambulanza - all'ospedale di Iseo. Per lui - come detto - una frattura al naso, ma comunque nulla di preoccupante. Gli esami effettuati dai medici del nosocomio hanno escluso traumi di grave entità: il 26enne è stato ricoverato in un rassicurante codice verde e sottoposto alle cure del caso, anche per smaltire la sbornia.