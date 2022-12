Follia nel piazzale della disco: "Vi ammazzo tutti", ragazzo bresciano in manette

Probabilmente aveva alzato un po' troppo il gomito e stava infastidendo gli altri clienti, così per lui è scattato il cartellino rosso: il personale del locale lo ha invitato a lasciare la pista da ballo. Attimi concitati, quelli vissuti nel piazzale del Number One di Corte Franca, nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane, di casa a Orzinuovi, avrebbe insultato e minacciato di morte gli addetti alla sicurezza della discoteca.

Una volta portato fuori dal locale avrebbe rincarato la dose. "Vi ammazzo tutti", avrebbe urlato ai carabinieri del Radiomobile di Chiari, cercando pure di prenderli a calci e pugni e spuntando contro l'auto di servizio. Per fortuna nessun militare è rimasto ferito. Per il 24enne bresciano, già noto alle forze dell'ordine, sono inevitabilmente scattate le manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dopo aver trascorso la notte in caserma, a Chiari, nella mattinata di venerdì 23 dicembre è stato accompagnato in tribunale per la direttissima.,