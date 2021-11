Corte Franca: in troppi e senza mascherina, chiusa la discoteca Number One

Chiusa per cinque giorni la discoteca Number One di Corte Franca: il provvedimento, si legge in una nota diffusa dal comando provinciale dei carabinieri, è conseguenza del mancato rispetto della vigente normativa anti-Covid, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti l'obbligo dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale.

Questo perché i militari, impegnati in un più ampio servizio di controllo del territorio, avrebbero verificato la presenza di un numero maggiore di avventori rispetto alla capienza massima consentita: molti di questi, inoltre, non avrebbero indossato la mascherina come invece previsto dalla norma.

Lo stesso locale era già stato chiuso la scorsa estate, in quell'occasione per balli proibiti (non era ancora arrivato il parziale via libera governativo). Sia per violazione delle norme anti-Covid che per altri motivi, tra cui furti, rapine e liti, nel fine settimane era stata chiusa anche una discoteca di Lonato.