Nubifragio, esondano i torrenti: casa travolta da acqua e fango

L'ondata di maltempo che nella notte ha sferzato la Valcamonica non si è fermata con le prime luci del giorno. Anche nella mattinata di oggi (mercoledì 12 luglio) piogge intense e vento forte hanno messo in ginocchio diversi paesi. Un nubifragio si è abbattuto su Cedegolo dove sono esondati ben due torrenti (il "Muralto" e il "Valle del Fieno"), deviando il loro corso in località Campoluogo.

Un fiume di acqua e fango ha invaso un'abitazione: nessun ferito, per fortuna, ma danni ingenti che sono ancora in fase di stima. A darne notizia sono i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo che, verso le 8.30, sono tempestivamente intervenuti sul posto insieme ai tecnici del Comune.

Stando a quanto si legge sui canali social dei vigili del fuoco, la strada pastorale che collega la località Deria alle cascine e agli agriturismi della zona è momentaneamente interrotta. Una ditta privata, incaricata dal Comune, sta lavorando per sistemare il normale corso dei torrenti.