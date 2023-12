Sospiro di sollievo per la 15enne di Vestone, scomparsa da casa da oltre 10 giorni. Maram (questo il suo nome) è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute: ad annunciarlo sono stati i familiari tramite la trasmissione "Chi l'ha visto?".



La quindicenne, sabato 16 dicembre, sarebbe fuggita di casa, a Nozza di Vestone, dove vive con la mamma e i fratelli, una femmina e un maschio (il padre è mancato). La giovane frequenta l’istituto di istruzione superiore Perlasca di Idro.



Prima dell'annuncio di "Chi l'ha visto?", l'ultimo avvistamento verificato risaliva alla mattina di sabato 16 dicembre, quando era uscita con un’amica, per poi prendere una corriera diretta a Brescia: il suo cellulare era stato ritrovato sulla corriera, ma di lei si erano perse le tracce.