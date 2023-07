Urtato da un tir, balcone cade sul marciapiede: tragedia sfiorata

Nella giornata di lunedì 3 luglio, un autocarro ha urtato un balcone mentre transitava lungo la SS 237 del Caffaro a Nozza di Vestone.

L'incidente è avvenuto nel tratto di Statale che prende il nome di Via Tita Secchi. Il camion ha 'centrato' il balcone di un'abitazione al primo piano sopra la lavanderia self-service: il pesante manufatto in pietra è poi piombato sul marciapiede. Fortunatamente, in quel momento non stava transitando nessun pedone.

"È stata sfiorata la disgrazia", hanno commentato gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto con una pattuglia, per chiarire la cause del danneggiamento e per mettere in sicurezza la zona.