Lacrime per Noris: stroncato da una malattia, è morto a soli 45 anni

Stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo, Noris Gogna è morto a soli 45 anni: lo piangono i familiari, i tanti amici con cui aveva condiviso gioie e sofferenze e l’intera comunità di Milzano, comune dove viveva da sempre. La malattia l’aveva travolto anni fa: una difficile convivenza, una battaglia quotidiana che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi nelle scorse ore, quando il quadro clinico è precipitato e Noris è spirato in un letto dell’ospedale di Manerbio.

Molto attivo e conosciuto nel piccolo paese della Bassa, si è sempre dato da fare per la comunità: la scorsa primavera si era candidato alle elezioni amministrative - faceva parte della lista “Credere Milzano"- poi vinte da Sandra Filippini. Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social tra cui quello straziante di un caro amico: “Mi sono sempre chiesto, perché nella vita debbano sempre pagare il prezzo le persone buone; se ha senso vivere nella sofferenza e alla fine morire. L’unica cosa che mi rincuora è che hai raggiunto la pace, quella pace che in vita non ti è stata concessa”.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale di Manerbio: mercoledì mattina (alle 9.30) nella chiesa parrocchiale di Milzano verrà celebrato il funerale.