Ragazzino beccato con 50 grammi di hashish, la nonna lo difende: "Li fumo tutti io"

Beccato a spacciare in piazza, la nonna lo difende: “Quel fumo è per me, ne faccio uso come antidolorifico”. Peccato che il nipotino (si fa per dire: ha già 19 anni) solo poco prima era stato fermato dalla Polizia Locale di Brescia con mezzo etto di hashish addosso. Gli agenti erano intervenuti in Piazzetta Bruno Boni, dopo aver avvistato il 19enne impegnato in uno scambio sospetto con un probabile coetaneo.

Il ragazzo ha provato a scappare, ma è stato raggiunto un paio di isolati più in là. Con sé, come detto, aveva circa 50 grammi di “fumo”. Agli agenti ha riferito di essere ospitato dalla nonna, in quanto i suoi genitori sono in vacanza. E proprio a casa della nonna le unità cinofile del comando di Via Donegani hanno intercettato altra droga (oltre a un coltello sporco di hashish, utilizzato per tagliare i panetti).

La difesa della nonna

Piccole quantità di hashish sono state trovate un po' ovunque: in cucina, in salotto, perfino nel comodino della camera della nonna. La stessa che ha provato a difendere il nipote, ammettendo di essere una consumatrice più o meno abituale: “Lo faccio per sopportare i dolori”, avrebbe detto agli agenti. Ma non è abbastanza: alcuni messaggi Telegram, infatti, hanno svelato parte del giro di spaccio del ragazzo. Costretto ai domiciliari fino alla direttissima, e rimesso in libertà in attesa del processo.