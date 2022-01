Il dramma della piccola Noemi, morta a soli 10 anni

E’ volata in cielo la piccola Noemi Galesi: aveva soltanto 10 anni. Da lungo tempo lottava contro un maledetto tumore: anni di visite, operazione e terapie. Fino al triste epilogo. Lascia nel dolore i genitori Enrico e Nadia, la sorellina Lara, le nonne Adelaide e Teresa, il nonno Pietro, gli zii Nicola e Laura con Asia, le zie Luigina con Cinzia, Nando, Lorena e Veronica, Ivan e Thomas.

Il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pavone Mella, dove abitava. La famiglia ringrazia in particolare “tutti i nostri cari che ci sono stati vicini, i medici per l’assistenza e tutti coloro che prenderanno parte al nostro dolore”.

Proclamato il lutto cittadino

A Pavone Mella è stato proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in tutto il paese. “La nostra comunità non ha mai smesso di pregare – fa sapere la sindaca Mariateresa Vivaldini – e ora si stringe attorno ai genitori, alla sorellina e alla famiglia. Proprio a novembre, in occasione della mostra promossa dal Comune per sensibilizzare sul tema della ricerca oncologica, la piccola Noemi ci aveva donato le maschere utilizzate per la radioterapia. Ciao dolce Noemi, sarai sempre nei nostri cuori”.

Messaggi di cordoglio anche dal Comune di Borgo San Giacomo, il paese d’origine di mamma Nadia Rubetti: “Ci ha lasciato questa dolce creatura – si legge in una breve nota – Un abbraccio a mamma Nadia, nostra concittadina, al papà Enrico e a tutta la famiglia”. Infine, anche la parrocchia di Milzano: “La comunità di Milzano si stringe attorno ai familiari della piccola Noemi Galesi, prematuramente nata al Cielo, e assicura fervide preghiere per la sua anima”.