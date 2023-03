Malore improvviso in Maddalena, morto professore di 53 anni

Non è sopravvissuto al malore che solo poche ore prima l'aveva colto mentre camminava sui sentieri della Maddalena, sopra Botticino: è morto in ospedale a soli 53 anni. E' questo il triste destino di Nicola Gaudenzi, insegnante di Scienze motorie al Liceo Gambara di Brescia nonché maestro di karate conosciuto in tutta la sua provincia.

I soccorsi

Si è sentito male domenica mattina poco prima delle 11: con lui c'era probabilmente la moglie, che ha subito chiamato i soccorsi. E' stato raggiunto, in zona impervia, da un'ambulanza di Bresciasoccorso e dai Vigili del Fuoco, poi trasferito in elicottero al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Ma tempo poche ore ed è arrivata la brutta notizia. Il cuore di Nicola non ha più ricominciato a battere. La salma riposa all'obitorio dell'ospedale: in giornata sarà resa nota la data dei funerali. Oltre alla moglie Paola, lo piangono le figlie Cecilia ed Eleonora, il padre Lino, il fratello Andrea.