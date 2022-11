Trattore divorato dalle fiamme: "Atto vandalico senza precedenti: chi sa parli"

Un trattore del consorzio forestale Pizzo Badile è stato distrutto dalle fiamme. L’incendio - di matrice dolosa - è stato appiccato in piena notte. A dare l’allarme, nella prima mattinata di venerdì 18 novembre, è stato un uomo residente in località Disino di Niardo: appena sveglio ha notato le fiamme provenienti dal bosco che circonda la località e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Breno e quelli di Darfo Boario Terme, che hanno domato il rogo, e i carabinieri, ai quali sono state affidate le indagini.

Del mezzo - un Same frutteto con verricello usato per pulire le strade dalla neve come dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia - non rimane che lo scheletro annerito. Pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo. Un episodio senza precedenti che inquieta e preoccupa il consorzio, come l’intera comunità.



"Il consorzio è stato vittima di un atto vandalico senza precedenti. Il danno economico è abbastanza contenuto anche se c'è e peserà sulle nostre casse, considerato che tale mezzo aveva 20 anni. Penso però a tutti i lavori fatti con l’aiuto di tale trattore: sono convinto che chi ha fatto ciò non ha fatto un danno solo al consorzio bensì a tutto il territorio che il consorzio cerca con estrema difficoltà di mantenere e migliorare, e quindi il danno è stato arrecato a tutti noi che viviamo il territorio", si legge nel duro sfogo - affidato alle pagine social - del presidente del consorzio Mauro Martinelli.

Infine l’appello alla collettività: “chiediamo a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti per fermare una volta per tutte questo vandalo che non ce l’ha solo con noi, ma con il nostro territorio.”