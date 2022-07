Acqua e fango invadono la casa e devastano ogni cosa: il video shock

Un violento nubifragio ha travolto nella notte l'alta Valcamonica. In meno di due ore sono piovuti quasi 20 centimetri di acqua. Poco prima di mezzanotte è stato lanciato l'allarme per l'esondazione del torrente Re, che attraversa i centri abitati di Braone e Niardo.

Il video mostra quanto avvenuto in un'abitazione di Nardo, dove acqua e fango hanno travolto ogni cosa. Così commenta Angela, la giovane donna che in quella casa vive: "Questo è quello che resta di ciò che è successo stanotte. No non è un set cinematografico. La nostra casa, i nostri ricordi, i sacrifici di una vita, il tutto sommerso da più di 2 metri, di acqua, fango e detriti. Neanche queste immagini possono descrivere la paura e il terrore che abbiamo provato. Non ci sono parole. Correva l’anno 1987 quando il 24 agosto i torrenti Re e Cobello strariparono provocando addirittura due vittime. Sono passati trentaquattro anni e la cosa si è ripetuta. Inestimabili i danni. Poteva andare peggio, ma abbiamo perso tanto, troppo. Resta il dolore nel guardare e non poter fare nulla al momento se non sperare che non ricapiti mai più".