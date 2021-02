Niardo: trovato morto il 53enne Riccardo Girelli, lascia moglie e figlia

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Riccardo Girelli: l'uomo, 53enne padre di famiglia, è stato ritrovato morto lunedì mattina verso le 9, in una zona appena fuori l'abitato di Braone.

Risultava scomparso da domenica sera: nel pomeriggio era uscito di casa insieme al suo cane, per fare una passeggiata (come faceva spesso). Erano circa le 16.30, i familiari avevano cominciato a preoccuparsi quando ha fatto buio e in prima serata era scattata l'allerta per i soccorsi.



Originario di Breno, Girelli da tempo abitava a Niardo: lascia nel dolore la moglie e la giovane figlia. Negli ultimi minuti sui social sono apparse decine e decine di messaggi, scritti da amici e conoscenti che hanno voluto esprime cordoglio alla famiglia e un ultimo saluto al 53enne: "Ciao Ricki, un abbraccio alla tua famiglia", "mancherà e tanto!", "ora vai Ricky, buon viaggio".