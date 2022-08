In casa aveva una maxi piantagione di marijuana: in manette giovane uomo

A Niardo, durante il fine settimana, i carabinieri della stazione di Breno hanno sottoposto a controllo un'utilitaria guidata da un 41enne del posto. Dopo essere stato perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di marijuana, oltre a un coltello e un pugnale della lunghezza di 30 cm.



Rinvenuta la droga, i militari hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione e un piccolo capanno, posto in un terreno dietro la casa. Nel deposito degli attrezzi e all’esterno dell’appartamento sono state trovate (e sequestrate) 11 piante di marijuana e circa 750 grammi di foglie che stavano essiccando, oltre al kit del coltivatore di erba "fai da te".

Accompagnato alla caserma di via Dassa, il 41enne è stato arrestato per la coltivazione e la detenzione della droga; in tribunale a Brescia ha patteggiato una condanna a dieci mesi di reclusione.