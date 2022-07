Valcamonica, alluvione a Niardo, Ceto e Braone: gli ultimi aggiornamenti

Al momento, la situazione in Alta Valcamonica evidenzia ancora diverse criticità sia a Niardo sia a Braone e – parzialmente – nel comune di Ceto, dove un violento nubifragio ha fatto esondare due corsi d'acqua adiacenti ai centri abitati, il torrente Re e il torrente Cobello.

Nella notte sono state soccorse dai pompieri diverse persone intrappolate nei propri appartamenti. Numerosi gli interventi anche per soccorrere animali bloccati nelle stalle.

I vigili del fuoco sono ora presenti sul posto con quattro distaccamenti volontari, un distaccamento permanente, il personale Tas e quello della sala operativa.

È stato inoltre attivato il nucleo GOS (mezzi movimento terra) regionale e provinciale. Sono stati fatti intervenire due elicotteri per l’evacuazione, in via precauzionale, di 105 ragazzi presso la struttura d'accoglienza estiva Campo Tres a Ceto, perché le strade di collegamento sono parzialmente interrotte.

Sul posto stanno operando in sinergia diverse squadre della Protezione Civile provinciale. Al momento la ferrovia è interrotta.