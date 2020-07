Stroncata da una grave malattia, muore edicolante bresciana

La comunità di Lumezzane, e di Piatucco in particolare, piange la scomparsa di Nereide Zanetti, storica edicolante morta a soli 54 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Da tanti anni gestiva l'edicola della frazione: un punto di riferimento per tutti coloro che abitano in zona. Anche durante il difficile lockdown. Una famiglia molto conosciuta, in tutto il paese: Nereide da giovane aveva lavorato in radio, il padre Cesare (oggi scomparso) è l'autore dell'inno ufficiale del Lumezzane Calcio.

La piangono la mamma Maria, i fratelli Corrado e Massimiliano, la sorella Ilaria: i funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano, con partenza dalla sala del commiato Benedeini in Via Ragazzi del 99.