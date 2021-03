La piccola Maria Sole ha fretta: nasce nel parcheggio, il papà si improvvisa ostetrico

Pesa poco più di due chili e mezzo la piccola, piccolissima Maria Sole: ha visto la luce esattamente 24 ore fa. Ma non è nata in ospedale, in un comodo reparto nell'abbraccio dell'ostetrica e delle infermiere: aveva così fretta di conoscere il mondo che la mamma l'ha partorita nel parcheggio dell'ospedale Civile di Brescia. Non è stata la prima, forse non sarà l'ultima: in ogni caso mamma e papà, stavolta, hanno fatto tutto da soli. Una bellissima storia da raccontare.

Lo scrive il Giornale di Brescia, che riporta la testimonianza del papà: “Erano da poco trascorse le 11 quando ricevo in ufficio la telefonata di mia moglie, che mi avverte delle prime contrazioni. La raggiungo in pochi minuti. Si sta preparando per andare in ospedale. Una volta vestita inizia ad avvertire forti contrazioni. Non c'è tempo da perdere. Assicurato l'altro figlio alla babysitter, ci fiondiamo in auto verso il Civile mentre mia moglie è già in preda alle doglie”.

In pochi minuti in ospedale, ma è troppo tardi

La coppia, che vive a Concesio, in una manciata di minuti arriva nel piazzale dell'ospedale. Ma è ormai è tardi, troppo tardi: non c'è tempo nemmeno per arrivare alla scalinata d'ingresso. “Fermati qui, non ce la faccio più”, avrebbe detto la moglie: e il marito, che di mestiere fa l'ingegnere, si è dovuto ingegnare per un parto all'aperto, e improvvisato.

E' andata meglio del previsto: la piccola, piccolissima Maria Sole aveva già fuori la testa. E così, come fanno tutti i bimbi, anche lei è venuta al mondo piano piano, un poco alla volta. Mamma e papà sono stati aiutati da alcuni passanti, e poi da una (probabile) dottoressa, che si è sfilata il camice per avvolgere la bambina. Maria Sole sta bene, la mamma anche: una bellissima storia da raccontare.