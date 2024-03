Neonata morta durante il parto: si farà luce su cosa è successo

Il problema sarebbe emerso proprio negli attimi decisivi del parto, ma cosa sia esattamente successo dovrà essere ricostruito nell'indagine disposta dalla Procura di Brescia. Stiamo parlando della tragedia verificatasi nel tardo pomeriggio di giovedì in Poliambulanza, reparto maternità, quando una giovane mamma stava per mettere al mondo la sua primogenita. I genitori sono una donna di 20 anni, originaria di Gavardo, e il compagno, nato nel Milanese.

Stando alle ricostruzioni emerse tra venerdì e sabato, il parto stava procedendo in maniera regolare fino al momento dell'espulsione della bambina. In quegli attimi decisivi, il corpo si sarebbe girato, rimanendo incastrato. La posizione del feto impediva all'ossigeno di arrivare, e nell'impossibilità di praticare il cesareo la bambina è stata fatta nascere forzatamente con parto naturale. Una volta fuori, i medici hanno rovato a lungo a rianimare la piccola, ma dopo circa due ore il cuore ha smesso definitivamente di battere.

Dopo il dramma, la rabbia.

Mentre in sala parto c'era sgomento per quanto successo, all'esterno i parenti dei genitori della neonata hanno avuto la terribile notizia, ed hanno reagito con violenza. Dopo avere chiesto cosa fosse successo, in ospedale gli animi si sono accesi, e dopo che i parenti hanno minacciato di provocare danni alle strutture, i sanitari sono stati costretti a chiamare le forze dell'ordine.

In seguito a quanto accaduto, il pubblico ministero Erica Battaglia ha disposto il sequestro della cartella clinica, e nella giornata di domani affiderà l'incarico al medico legale affinché esegua l'autopsia sul corpicino della bambina. In procura è già stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, nel quale ci sarebbero già i nomi di alcuni medici indagati, operazione necessaria per avviare l'iter delle indagini. Nel frattempo la direzione dell'ospedale ha diramato un comunicato per spiegare la propria versione dei fatti.

«Siamo tutti profondamente costernati per la tragica vicenda - si legge nella nota - ed estendiamo nuovamente le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Per quanto ci consta la vicenda si è caratterizzata da una gravissima e imprevedibile complicanza insorta in corso di parto distocico, peraltro prontamente diagnosticato e trattato, con immediato intervento e supporto del personale della Terapia Intensiva Neonatale. Fondazione Poliambulanza - prosegue la nota - sta collaborando in piena trasparenza con l'Autorità Giudiziaria ed ha già fornito tutta la documentazione sanitaria. Siamo certi che i dovuti approfondimenti di legge consentiranno di chiarire l'esatta dinamica degli eventi».