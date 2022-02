Fermato per un controllo antidroga, accoltella due carabinieri: è caccia all'uomo

Notte di sangue nella Bergamasca, quella appena trascorsa. Verso le 20, due carabinieri di 24 e 26 anni sono stati accoltellati a Nembro nel corso di un controllo antidroga.

L'aggressione è avvenuta in via Tobia Ferrari, in prossimità del sottopasso della ferrovia. Dopo averli accoltellati, il malvivente si è dato alla fuga, mentre i militari – rimasti feriti, ma non sembrano essere gravi – sono stati soccorsi da due ambulanze e due automediche, infine trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII per ricevere le cure del caso.



Sul posto sono subito arrivati i colleghi per avviare le indagini. È in corso una caccia all'uomo per cercare di fermare l'accoltellatore.