Prodotti fuorilegge: la Guardia di Finanza sequestra 14mila articoli

La lista è lunga, e comprende luminarie e addobbi natalizi, capi d'abbigliamento, giocattoli e bigiotteria. Sono queste le tipologie di articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività istituzionale di contrasto alla criminalità economico finanziaria. In particolare, un importante blitz è stato portato a termine nella mattina di giovedì a Ospitaletto, all'interno di un emporio cinese.

L'attività ispettiva era rivolta a garantire una protezione efficace dei consumatori e tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale. In tale contesto, sulla base degli elementi acquisiti durante il costante controllo economico del territorio, i militari del Comando Provinciale di Brescia hanno controllato un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi.

L’attività svolta ha consentito di sottoporre a sequestro ben 14 mila articoli, tra i quali, in particolare, decorazioni natalizie, articoli di bigiotteria, capi di abbigliamento e giocattoli posti in vendita privi di indicazioni in lingua italiana necessarie e obbligatorie (provenienza, tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso) per garantire la corretta e completa informazione al consumatore.

Le irregolarità riscontrate, sanzionate in via amministrativa, comportano una pena pecuniaria che, per il Codice del Consumo va da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 30mila, mentre per la sicurezza dei giocattoli va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 10mila euro.