La 'ndrangheta è arrivata a Brescia: 13 arresti e sequestri per 5 milioni di euro

L'operazione è in corso da martedì mattina all'alba. Il Ros dei carabinieri - Raggruppamento operativo speciale - unitamente al Servizio centrale d'investigazione sulla criminalità e al Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza, stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelare emessa dal Tribunale di Brescia (su richiesta della Procura) a carico di 13 soggetti. Sono stati tutti arrestati: 12 in carcere e uno ai domiciliari.

I reati

Le persone in questione sono indagate, a vario titolo, anche per i delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e in materia di lavoro. Nel Bresciano sono stati sequestrati beni per un valore di circa 5 milioni di euro (imprese, beni immobili, quote societarie).

Gli arresti

Le indagini interessano in realtà tutta la penisola con una serie di operazioni congiunte contro la 'ndrangheta: agli arresti bresciani si aggiungono altre 65 persone in manette (di cui 47 in carcere e 16 ai domiciliari). Alla fase operativa stanno partecipando circa un migliaio di carabinieri, in 16 diverse province italiane. Le cosche colpite sarebbero i Bellocco di Rosarno, i Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro, gli Spada di Ostia.