Insegnante appassionata e rigorosa, molto amata dai suoi alunni. Dopo una vita trascorsa in mezzo a ragazze e ragazzi, a insegnare lingua e letteratura italiana e storia, è scomparsa la professoressa Simonetta Zani: aveva 66 anni, oltre la metà dei quali trascorsi in cattedra. Storica docente dell’istituto di istruzione superiore Tartaglia Olivieri di Brescia, era andata in pensione nel 2021: è stata stroncata da un brutto male contro cui lottava da tempo.

A dare il triste annuncio è stato il fratello Ennio, presidente della Bcc (Banca di credito cooperativo) di Brescia. Il funerale sarà celebrato alle 14 di oggi (mercoledì 13 marzo) nella chiesa parrocchiale di Nave, paese dove la professoressa era cresciuta e viveva. Oltre al fratello Ennio, ne piangono la scomparsa l’adorata nipote Chiara con Alessandro e Stefano, gli ex studenti, i colleghi e gli amici che la ricordano per la sua grande sensibilità e professionalità.