Terribile schianto con la moto: ragazzo bresciano in gravi condizioni

Il ragazzo è stato portato d'urgenza in eliambulanza al Civile di Brescia

Mercoledì 2 giugno si è verificato un incidente sulla pista di motocross del Migliaretto, a Mantova: un ragazzo di 32 anni (R.T. le iniziali), residente a Nave, è ricoverato in ospedale dopo una rovinosa caduta durante il campionato di motocross della categoria Expert e Rider.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio: il pilota stava gareggiando in sella a una Mx1 450 centimetri cubici quando a una trentina di metri dal traguardo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente a terra, colpito dalla sua stessa moto, rimanendo così fermo in mezzo alla pista.

Subito è scattato l’allarme: i soccorsi sono intervenuti immediatamente. Data la gravità delle condizioni, il 32enne è stato portato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Il centauro ha riportato trauma cranico e lesioni spinali.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Mantova per i dovuti rilievi.