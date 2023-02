Morto ex sindaco ed imprenditore, lascia due figli e la moglie nel dolore

Lutto a Nave per la scomparsa di Giuseppe Corsini, sindaco per un mandato (dal 2006 al 2011) e per lungo tempo stimato imprenditore. Aveva 80 anni, il funerale verrà celebrato alle 14 di domani (martedì 21 gennaio) nella chiesa parrocchiale di Nave: lascia nel dolore la moglie Rinalda e i figli Francesco e Alberto.

Ragioniere e titolare di una piccola ditta che si occupa di trattamento e rivestimento dei metalli, oggi guidata dal figlio, divenne primo cittadino di Nave nel maggio del 2006 con la lista civica di centrodestra "Tutti per Nave". Una vittoria inaspettata, dato che – nei decenni precedenti – il paese era sempre stato guidato dal centrosinistra. Un mandato non semplice il suo, segnato da diverse incomprensioni e dalle tensioni con alcuni esponenti della giunta, che lo avevano anche portato a rassegnare le dimissioni (poi revocate) e all’uscita della Lega Nord dalla maggioranza. La sua fu una guida segnata da grande impegno e dedizione, ma anche da profonda libertà di pensiero e d'azione: non si iscrisse mai a un partito politico.

In tanti in queste ore ricordano la dedizione per il bene del suoi concittadini, così come le sue indiscusse doti imprenditoriali che gli sono valse l'Ordine al merito della Repubblica Italiana.