Furti a raffica durante la festa di paese: 6 case svaligiate in poche ore

Ladri preparati, veloci e silenziosi: quasi nessuno si è infatti accorto della loro sgradevole presenza. Sono entrati in azione sabato, con il calare della sera, svaligiando alcune case di Nave - la maggior parte in località Dernago - approfittando dell'assenza dei proprietari. Qualcuno era in vacanza, altri stavano partecipando alla festa della frazione e i malviventi hanno agito praticamente indisturbati irrompendo in diverse villette e appartamenti.

Sarebbero almeno sei le abitazioni svaligiate in pochissime ore: dalle 19 alle 22.30. In un caso i ladri sono pure stati sorpresi in una delle abitazioni prese di mira. Evitato il pericoloso faccia a faccia: i malviventi si sarebbero accorti del ritorno improvviso dei proprietari e sarebbero fuggiti a gambe levate da una finestra. Non sono scappati a mani vuote: pare fossero già riusciti ad arraffare vestiti, contanti e gioielli dopo aver messo a soqquadro la casa.

Stesso copione, come detto, in altre abitazioni della zona, ma pure in via Brescia: i ladri hanno colpito mentre i padroni di casa erano usciti per cenare con degli amici. Numerose le denunce per furto raccolte dalla stazione dei carabinieri di Nave, che ora indagano sugli episodi mentre in piazza e sui social si percepisce la preoccupazione e il malumore dei residenti.