E' morto il papà di Manuela Bailo: la figlia massacrata dall'amante

Elvio Bailo si è spento quattro anni dopo il più atroce degli addii, quello alla figlia Manuela, brutalmente uccisa dall'amante e collega di lavoro. Un dolore terribile e profondo, come il brutto male che in poco tempo lo ha stroncato, strappandolo alla vita a 68 anni.

Un nuovo grave lutto colpisce la famiglia Bailo di Nave, già segnata dalla perdita di Manuela: ammazzata, a 35 anni, dal collega, con il quale aveva da tempo una relazione segreta, Fabrizio Pasini. Il sindacalista, sposato e padre di due figli, l'aveva sgozzata, poi trascinata fuori dalla casa teatro dell'omicidio, ormai senza vita, infine caricata in auto per abbandonarla in una vasca di acculo di liquami nelle campagne cremonesi. Mentre i genitori e la sorella della giovane lanciavano appelli disperati per ritrovare Manuela, che credevano scomparsa, Pasini era partito insieme a moglie e figli per una vacanza in Sardegna. Pensava di averla fatta franca, ma era già pedinato dai carabinieri. Al suo ritorno venne arrestato e accompagnò gli inquirenti sul luogo dove aveva sepolto il cadavere.

Era il 20 agosto del 2018: le speranze di Elvio Bailo e della moglie di riabbracciare la loro figlia crollarono: infrante definitivamente dalla confessione shock di Pasini. Un dolore lacerante ma sempre composto, quello del 68enne: non aveva mai pronunciato parole colme di rabbia o di odio nei confronti del killer. "Spero che paghi con il massimo della pena", aveva detto prima del funerale di Manuela. Una speranza poi infranta: Pasini è stato ha condannato a ‘soli’ 16 anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

"Riposa in pace assieme alla tua cara Manuela", si legge tra i messaggi di cordoglio affidati in queste ore ai social. E tutta Nave, ancora una volta, si stringe attorno alla famiglia: la moglie Patrizia e i figli Marco e Arianna. Il funerale di Elvio Bailo sarà celebrato alle 14 di domani, giovedì 24 novembre, nella chiesa parrocchiale del paese.