Serata con fiumi di alcol: donna crolla a terra e finisce in ospedale

Crollata a terra dopo l'ennesimo bicchiere, all'età di 47 anni. La 'festa' alcolica è andato in scena nella serata di ieri (venerdì 5 aprile) a Nave in via del Pederzani, a pochi passi dalla Provinciale.

La donna ha rischiato grosso: è collassata ed è stato necessario l'intervento di un'équipe medica, sopraggiunta sul posto con l'ambulanza della Croce Rossa di Cellatica.

L'intervento del 118 è stato richiesto poco prima delle 22.30. La 47enne è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere stata soccorsa in codice giallo: non si reggeva in piedi e necessitava di una terapia a base di flebo.

Non è dato sapere quanto alcol avesse in corpo, quanti grammi per litro di sangue. Ora le sue condizioni non preoccupano, certo ha davvero rischiato il coma etilico, facendo spaventare (e non poco) amici e familiari.