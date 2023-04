Precipita per 15 metri in un dirupo: tanta paura per una donna

Se l'è vista brutta la donna di 83 anni che domenica pomeriggio è scivolata in un dirupo per una quindicina di metri, mentre percorreva un sentiero sulle colline di Nave a circa 500 metri di altitudine. Immediata la richiesta di aiuto e l'attivazione dei soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto le squadre del Soccorso Alpino, V Delegazione, in presenza di un sanitario.

Il complicato intervento

La donna, che ha riportato diversi traumi, è stata medicata, immobilizzata e imbarellata: per il recupero i tecnici hanno utilizzato manovre di contrappeso, portandola prima al sentiero e poi sulla strada, accompagnandola per un centinaio di metri. L'anziana è stata infine trasferita in ospedale da un'ambulanza del Cosp di Bovezzo: è stata ricoverata in codice giallo al Civile di Brescia. Sono intervenuti anche l'automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.