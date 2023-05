Missionario e sacerdote amatissimo, addio a don Bruno: "Sei stato un dono"

La Valtrompia, e non solo, piange la scomparsa di don Bruno Moreschi: sacerdote e missionario originario di Nave, aveva prestato servizio in numerosi Comuni del Bresciano. Se n'è andato giovedì 25 maggio, all'età di 74 anni.

Una vita davvero piena: curato e presbitero collaboratore in Valsabbia e Valtrompia, ma anche nella Bassa, missionario per oltre 17 anni in Africa.

In tantissimi sono attesi ai suoi funerali, che saranno celebrati alle 14 di domani (sabato 27 maggio) nella chiesa parrocchiale di Nave. A presiedere la cerimonia funebre sarà il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada. Sempre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata, alle 18.30 di oggi (venerdì 26 maggio), si terrà la veglia funebre.

Decine i ricordi e le testimonianze di affetto pubblicate in rete dai fedeli delle numerose parrocchie con cui don Moreschi aveva collaborato, lasciando un ricordo indelebile. "Mancheranno la tua simpatia, la tua ironia, la tua empatia, il tuo avere una parola buona per tutti, le tue storielle. Sei stato un dono del Signore, che ringraziamo per il tempo che ti ha lasciato con noi", si legge.

Classe 1948, e ordinato nel 1973, don Bruno è stato curato della parrocchia di San Giacomo a Brescia e poi a Volpino. Dal 1983 al 1990 è stato missionario in Zaire (l'attuale repubblica democratica del Congo). Al rientro dall'Africa aveva ricoperto nuovamente il ruolo di curato a Vestone, mentre dal 1991 al 1997 aveva guidato la parrocchia di Polaveno. Infine la lunga missione - oltre 17 anni - in Mozambico. Tornato nel Bresciano nel 2014, è stato amministratore parrocchiale di Malpaga e Viadana di Calvisano, presbitero collaboratore di Cailina, Carcina, Cogozzo e Villa Carcina e della parrocchia Sant'Apollonio di Lumezzane.