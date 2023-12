Le promettono una carriera nella moda: stuprata e costretta a prostituirsi

I carabinieri della stazione di Nave, con il supporto dei militari della compagnia di Gardone Valtrompia, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emesse dal gip di Brescia su richiesta della Procura, a carico di altrettanti soggetti ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. Gli arresti, in scena alla vigilia di Natale, concludono un'indagine avviata la scorsa estate, condotta dalla stazione di Nave e coordinata dalla Procura.

L'incubo di una giovane donna

Il 21 agosto scorso i carabinieri erano intervenuti a Bovezzo, insieme ai sanitari del 118, su richiesta di una giovane donna: quest'ultima riferiva di aver subito una violenza sessuale nella notte. La denuncia della donna, le analisi delle chat tra la vittime e i presunti responsabili e ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito agli inquirenti di ricostruire gli eventi di quei giorni. “A partire dalla metà di agosto – si legge in una nota del comando provinciale – la donna avrebbe conosciuto casualmente a Brescia i due uomini i quali, con la promessa di introdurla negli ambienti pubblicitari, avrebbero favorito e sfruttato il meretricio della giovane”.

All'esito delle perquisizioni effettuate contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, sono stati rinvenuti e sequestrati smartphone e pc in uso agli uomini, e 9mila euro in contanti ritenuti presunto provento delle attività illecita. Tutti stranieri i tre arrestati: due cittadini nigeriani, già trasferiti in carcere a Brescia, e un cittadino originario della Sierra Leone, sottoposto agli arresti domiciliari.