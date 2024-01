Ragazzo muore a soli 25 anni, le lacrime del paese: "Ciao piccolo angelo"

La comunità di Nave piange la scomparsa di Aniaj Markeliano, morto alla giovane età di 25 anni. Il ragazzo è spirato in un letto d'ospedale, dopo essere rimasto in coma per alcuni giorni a causa di complicazioni non direttamente legate alla sua malattia, contro cui lottava da tempo.

Intorno alla famiglia di Aniaj, di origini albanesi ma residente in paese da oltre 20 anni, si è stretta l'intera comunità, colpita profondamente dalla tragedia. Il ragazzo è ricordato da tutti come una persona dall'anima lieto e sempre gentile, era impossibile non volergli bene: "Una giovane vita che se ne va è sempre un dolore per tutti", "Ciao piccolo angelo, riposa in pace. Proteggimi da lassù…", "Un dolcissimo e sfortunato ragazzo. Mi piange il cuore", sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore, dopo che si è diffusa la notizia della prematura scomparsa.



La benedizione della salma avverrà domani, mercoledì 10 gennaio, nella parrocchiale di Maria Immacolata di Nave, partendo dalla casa funeraria La Cattolica di via Don Filippo Bassi. Il feretro verrà poi accompagnato al cimitero locale.