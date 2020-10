Schiacciato dal trattore mentre lavora, la moglie lo trova morto in giardino

La tragedia si è consumata in pochi attimi, nel pomeriggio di giovedì a Camignone di Passirano: è qui che intorno alle 15 ha perso la vita Narciso Ballini, 80 anni e originario di Brescia, ex ristoratore – un tempo gestiva il ristorante La Colombera in città – e poi per tanti anni elettricista e specialista riparatore, prima di godersi la meritata pensione.

Stava proprio riparando il suo trattore quando è morto: la prima a trovarla è stata la moglie Severina, che lo chiamava a voce ma non sentiva risposta. Il mezzo si sarebbe improvvisamente mosso travolgendolo su di un fianco: Ballini ha prima battuto la testa e poi è rimasto schiacciato. Inutile purtroppo l'intervento dei soccorsi: all'arrivo dei sanitari, era già morto

Sul posto ambulanze ed elicottero

Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra, mentre in volo era stato fatto decollare l'elicottero. Come detto, niente da fare. Per liberare Ballini dalla morsa del trattore si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: la salma riposa alla camera mortuaria dell'ospedale di Iseo, a disposizione della magistratura.

Sembra che lo stesso trattore che stava riparando solo il giorno prima avesse scatenato un principio d'incendio. Alcune parti erano rimaste danneggiate, tra cui le ruote. Ballini lo stava appunto riparando, e sarebbe riuscito a far accendere il motore: circostanza che ha fatto “scattare” il trattore, poi inclinatosi sul fianco per via del terreno fangoso e delle ruote sgonfie. Il resto è triste storia.