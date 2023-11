L'auto è sotto sequestro, lei ci si barrica dentro per impedire la rimozione

Si è barricata in auto per evitare che venisse sequestrata: è quanto accaduto lo scorso 2 novembre a Nago di Torbole, comune trentino dell'Alto Garda. Protagonista della vicenda è una donna straniera.

Tutto è cominciato quando un agente della polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, durante un controllo, ha notato in un parcheggio l'auto che doveva essere sottoposta a sequestro. È arrivata una pattuglia per dare supporto al collega ma, nel frattempo, è giunta anche la proprietaria dell’auto.

La donna ha prima tentato la fuga poi ha pensato bene di barricarsi all’interno dell’auto, cercando di impedirne la confisca e la rimozione da parte del carro attrezzi. Dopo due ore di trattative, è stato forzato lo sportello e la proprietaria è stata fatta uscire, mentre l’auto è stata portata via dal carro attrezzi.

Ma i problemi per la conducente non sono certo finiti lì: le sono state contestate la guida di un veicolo senza revisione, il rifiuto ad esibire patente e i documenti dell'auto, mancata assicurazione e l’aver circolato con una macchina sotto sequestro. Tutto ciò si è concretizzato in una multa di oltre 5mila euro, revoca della patente, confisca del mezzo e pure una denuncia - a piede libero - per resistenza a pubblico ufficiale.

