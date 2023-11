Travolto dal muletto, operaio rischia di perdere una gamba

Un altro infortunio sul lavoro nel Bresciano. Mercoledì pomeriggio alla Dam srl di Muscoline, in Via delle Schiavane, un operaio di 57 anni è stato travolto dal muletto guidato da un collega, riportando gravissime lesioni all’arto inferiore destro. Trasferito d’urgenza al Civile, è stato ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata: già sottoposto a una delicata operazione chirurgica, non è in pericolo di vita ma rischia di perdere la funzionalità della gamba.

Grave infortunio

L’allarme è scattato poco prima delle 16 dall’azienda specializzata nel recupero e trattamento di residui e rottami metallici. Sul posto si sono precipitati i sanitari dell’automedica, ambulanze del Van di Nuvolento e del Cosp di Bedizzole, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Salò: l’operaio è stato soccorso e trasportato al Civile con l’elicottero, decollato da Brescia.

Ricoverato in ospedale (ma in codice verde: solo per accertamenti) anche il 24enne alla guida del muletto. I rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’autorità sanitaria.