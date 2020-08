Ladri in azione mentre le famiglie dormono: svaligiati 10 appartamenti

Ladri preparati, veloci e silenziosi: nessun si è accorto infatti della loro sgradevole presenza. Sono entrati in azione in piena notte, tra venerdì e sabato, mentre i residenti del grosso residence (oltre 200 unità abitative) dormivano. E in pochi tempo hanno visitato 10 appartamenti - tutti situati al piano terra - mettendosi in saccoccia gioielli e denaro contante.

La razzia ha interessato il residence 'Panorama' situato a Castrezzone di Muscoline, in Valtenesi. Nel pieno della stagione turistica, villette e appartamenti sono praticamente al completo, eppure nessuno si accorto di nulla. Non si esclude che i malviventi - stando alle impronte lasciate nel terreno sarebbero tre - abbiano utilizzato dello spray narcotizzante appena varcata la soglia delle abitazioni visitate.

Pochi dubbi sul modus operandi: la banda sarebbe entrata nei giardini del residence passando dal bosco adiacente, poi avrebbe smontato le serrature delle case situate al pianterreno. Una volta dentro, avrebbero arraffato preziosi e contanti dai mobili che si trovano all'ingresso. Sfiorato il colpo grosso: tra gli oggetti trafugati anche le chiavi di una Porsche. I ladri non hanno però potuto mettere le mani sull'auto di lusso che - fortunatamente per il proprietario - non era nel parcheggio del residence.

Sui furti indagano i carabinieri di Gavardo, ma individuare i responsabili non sarà facile: nel complesso non ci sarebbero infatti telecamere.