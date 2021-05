Scomparsa da casa e ritrovata senza vita: lascia il figlio nel dolore

Il corpo è stato ritrovato in un piccolo bosco a Canova, frazione di Muscoline.

Una tragica scoperta: dopo lunghe ricerche, mercoledì 12 maggio è stato ritrovato senza vita il corpo di Claudia Goffi, la 62enne scomparsa domenica nella frazione di Moniga del Bosco a Muscoline.

Nel tardo pomeriggio di ieri, due squadre della Protezione Civile hanno ritrovato il cadavere nascosto tra la folta vegetazione in un boschetto di località Canova, sempre a Muscoline. Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che il corpo fosse lì fin da domenica, giorno in cui Claudia è scomparsa.

Nelle lunghe ricerche erano iniziate domenica, condotte dai carabinieri e dagli agenti della Locale, e poi proseguite martedì con il comando avanzato del Centro Don Milani. Sono oltre 60 le persone intervenute in questi giorni, con il supporto di sommozzatori e del Saf, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. In campo anche diverse unità cinofile di pompieri e Protezione Civile. A facilitare le ricerche, le telecamere che hanno inquadrato la donna mentre si stava dirigendo verso Longavina e Canova, luogo del ritrovamento.

Ora, la magistratura ha predisposto un esame della salma senza però ricorrere all’autopsia. A piangere Claudia è tutta la comunità di Muscoline: lascia nel dolore il figlio Daniele con la compagna Valentina. Tanti i messaggi apparsi sui social in questi giorni: "Il nostro gruppo oggi conclude il supporto per la ricerca disperso nel comune di Muscoline - ha detto la Protezione civile di Castenedolo -, dove è stato ritrovato il corpo (purtroppo senza vita). I nostri volontari Logistici e Cinofili hanno dato il massimo come al loro solito con voglia e competenza e forte volontà. Un grande grazie a tutti loro e le nostre sentite condoglianze alla famiglia".