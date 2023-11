Resti di auto e moto scaricati nel bosco: denuncia e maxi multa

In sfregio a qualsiasi normativa, ha svuotato un furgone carico di rifiuti, tra cui anche pezzi di auto e moto, in un bosco. Succede a Mura: gli agenti dell'Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia sono riusciti a rintracciare il responsabile. Si tratta di un uomo di 70 anni residente in un Comune della zona. Decisiva la tempestiva segnalazione giunta da un cittadino e dalla sindaca di Mura.



I fatti risalgono a lunedì. Stando quanto ricostruito dagli agenti, il 70enne avrebbe approfittato del calare della sera per raggiungere un luogo isolato e lontano dalle telecamere e poi abbandonare tra gli alberi i rifiuti, tra cui pure pezzi di auto e moto, raccolti poche ore prima in una garage di Manerba.

Avviata l'indagine, nei giorni scorsi gli agenti guidati dal comandante Fabio Vallini hanno dato un nome al responsabile. L'anziano, dopo aver ripristinato lo stato precedente del bosco, deve rispondere del reato di abbandono di rifiuti oltre che pagare una sanzione che va da un minimo di 1000 ed un massimo di 10mila euro.