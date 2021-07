La strada invasa da sostanze tossiche: feriti una mamma e i suoi due figli

Le verifiche sono ancora in corso

Incidente a Mura alle 9 di martedì mattina: un’autocisterna ha perso parte del proprio carico lungo la Strada Provinciale 54 per cause ancora da chiarire. La sostanza fuoriuscita dal mezzo era altamente corrosiva.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Brescia, la Polizia locale e i Carabinieri di Salò. Per la verifiche del caso è stato chiesto l’intervento di Arpa. Il liquido, da due grossi contenitori, si è riversato sulla strada ed è anche schizzato verso un’abitazione privata, colpendo una donna di 42 anni ed i due figli di 16 e 17 anni. La famiglia è stata portata in ospedale per accertamenti: fortunatamente nessuno di loro ha subito conseguenze.

La strada rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni di bonifica.