Muore in casa con i suoi dieci cani, a lanciare l'allarme sono i vicini

Malato da tempo, è morto all'interno della sua abitazione, senza altre persone ad accudirlo ma con i suoi amati cani. Succede a Brescia, in via San Zeno, dove un uomo di 63 anni è deceduto in solitudine. A lanciare l'allarme nella giornata di ieri, sabato 25 maggio, sono stati i suoi vicini di casa, che da alcuni giorni non lo vedevano.

Quando ancora le sue condizioni di salute glielo consentivano, il 63enne usciva da casa tutti i giorni in compagnia dei cani. I vicini di casa, insospettiti dal non vederlo da un paio di giorni, e dagli animali che abbaiavano dall'interno dell'abitazione, hanno provato ad entrare - l'uomo non chiudeva mai a chiave la porta, come riportato dal Giornale di Brescia, che dà la notizia - e lo hanno visto steso a terra, privo di vita.

Sul posto sono stati inviati Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Locale e personale sanitario. Per il 63 enne non c'era più nulla da fare: stando alle prime ipotesi sarebbe morto - per cause naturali - due giorni prima del ritrovamento. Il fratello ha riconosciuto il cadavere. I dieci cani dell'uomo, rimasti senza padrone, sono stati affidati al canile sanitario.