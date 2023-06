Dieci patenti ritirate, piovono le multe per eccesso di velocità

Controlli straordinari da parte degli uomini dell'Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia, a seguito dei numerosi incidenti degli ultimi giorni e delle segnalazioni arrivate da cittadini e amministratori.

Diverse le pattuglie impegnate nella maxi-operazione per la sicurezza stradale. In due giorni sono state ritirate in tutto 10 patenti, mentre sono stati sanzionati 58 sorpassi vietati avvenuti in curva, in prossimità di incroci o in corrispondenza di passaggi pedonali.

Quindici veicoli sono stati fermati perché senza revisione, uno, invece, è stato sorpreso a circolare senza assicurazione. Trentaquattro le multe comminate per il superamento dei limiti di velocità; in un caso è scattata anche la sospensione della patente. La nota positiva: nessun incidente si è verificato nei tratti di strada controllati dai poliziotti.