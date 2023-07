Controlli a raffica della polizia: 78 multe e 10 patenti ritirate

Sono stati resi noti i dati dei controlli straordinari sul territorio, effettuati lo scorso weekend dall'aggregazione della Polizia Locale Valle Sabbia.

Nel corso degli appostamenti, sono state fermati centinaia di veicoli per la verifica dei documenti e per far rispettare le regole di circolazione.

Quattro veicoli sono stati sorpresi senza assicurazione. Dieci le patenti ritirate per sorpassi pericolosi, 40 le sanzioni amministrative per altri sorpassi irregolari, mentre altri 38 automobilisti sono stati multati per non aver effettuato la revisione del mezzo che stavano guidando.

"Controlli decisi, ma doverosi, per evitate che sulle nostre strade si verifichino tragedie – spiegano dal Comando –. Siamo sulla strada per tutelare tutti".

