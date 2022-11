Divieto di accesso, ma passano decine di veicoli: fioccano le multe

Per evitare le sempre presenti code mattutine lungo la tangenziale 45bis, gli automobilisti tagliano nel territorio di Mazzano e imboccano la strada nonostante il divieto d’accesso (tra le 7:00 e le 9:00 nei giorni feriali) e il limite di 30 km/h. Se fino ad ora si è spesso "chiuso un occhio", d'ora in poi non sarà più così.

Nella giornata di giovedì sono state ben tre le pattuglie della polizia locale intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - coordinate dal comandante Stefano Canuto - che si sono posizionate sul posto, lungo viale Conti Emili, all’altezza della casa cantoniera a Mazzano. Il bilancio? Tra le 7:40 e le 8:55, durante l’orario di ingresso alla scuola primaria, sono state elevate 19 sanzioni per il divieto di accesso, una per omessa revisione, una per guida senza patente e una per eccessiva velocità.

Il presidio verrà organizzato anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti "distratti", per la tutela di bambini e genitori che si devono recare a scuola.