Il Decreto Semplificazioni, in vigore dallo scorso 15 settembre, ha introdotto non poche novità anche in materia di Codice della Strada con cui gli automobilisti dovranno fare i conti, nel senso più vero del termine. Il nuovissimo articolo 12bis, in particolare, consente ai Comuni d'Italia di autorizzare i propri dipendenti ad elevare contravvenzioni ai guidatori indisciplinati.

Le novità dell'articolo 12bis

La norma introdotta dall'art. 12 bis consente, su apposita decisione del Comune, di emettere contravvenzioni ai:

dipendenti comunali e/o delle aziende municipalizzate addette alla raccolta dei rifiuti e/o pulizia delle strade relativamente alle violazioni connesse all’espletamento dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade,

dipendenti comunali e/o delle società private e pubbliche che esercitano la gestione dei parcheggi o della sosta di superficie relativamente alle violazioni commesse le aree a pagamento o regolamentate, .

ispettori delle aziende di trasporto pubblico in particolare per le violazioni di fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i mezzi di trasporto pubblico.

I nuovi poteri di controllori, parcheggiatori e spazzini

A patto di non avere precedenti penali e dopo il superamento “di un’adeguata formazione”, i dipendenti del Comune e delle municipalizzate impegnati in attività "su strada", in pratica, durante lo svolgimento delle proprie mansioni potranno agire da pubblici ufficiali elevando multe agli automobilisti e, anche, se necessario, provvedendo a far rimuovere i veicoli.

Le sanzioni potranno riguardare i soli comportamenti scorretti “connessi" all’espletamento della specifica attività nelle

aree di svolgimento delle rispettive mansioni

aree limitrofe a quelle oggetto dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Consentito - e come poteva essere diversamente? - l’uso della tecnologia digitale e degli strumenti elettronici e fotografici come strumento di prova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Today.it