Party a bordo vasca per 15 persone: tutti denunciati

Dal Trentino al Garda per motivi di lavoro, senza disdegnare il divertimento, purtroppo per loro però, vietato. Un gruppo di una quindicina di viticultori trentini è stato multato con una sanzione da 400 euro a testa per aver creato assembramenti a bordo piscina durante una festa proibita. La notizia è emersa nella giornata di ieri, ed è riportata sul quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Venerdì sera, attorno alle 18:30, qualche residente nella zona dove è situato un resort a Gaino, piccolo borgo sulle montagne sopra Toscolano Maderno, ha avvisato le forze dell'ordine che all'interno della struttura ricettiva era in corso una festa. Musica ad alto volume, persone senza mascherina, assembramenti: nel sopralluogo congiunto di Polizia locale e carabinieri della stazione di Gardone Riviera, sono scattate le multe da 400 euro per ognuno dei 15 presenti. I multati sono tutti viticultori, sulla trentina di anni d'età, sul Garda per visitare alcune cantine. Nessuna multa per la direzione del resort.