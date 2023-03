Non raccoglie gli escrementi del proprio cane: 200 euro di multa

Un gesto di inciviltà che non è passato inosservato, e soprattutto non è rimasto impunito. È accaduto a Pontoglio, nell'Ovest Bresciano, dove gli agenti della Polizia locale hanno multato con una sanzione di ben 200 euro il proprietario di un cane che non ha raccolto le deiezioni del propio amico a quattro zampe. Troppa severità? Si poteva lasciar correre? Non secondo la legge, come ricordato dal sindaco.

«Grazie al sistema di videosorveglianza è stato riconosciuto e sanzionato, con una multa di 200€, il padrone che ha abbandonato gli escrementi del proprio cane in piazza A. Diaz - riferisce il primo cittadino, Alessandro Pozzi -. Raccogliere gli escrementi del proprio animale e pulire, ove necessario, con dell'acqua, non è una facoltà dei padroni ma un obbligo ben preciso previsto dalla legge: "E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse." Inoltre - prosegue il sindaco - si è passibili di sanzione per il solo fatto di non avere con sé il kit per la raccolta degli escrementi composto da paletta e sacchetto. Fatto salvo l’aspetto legislativo, raccogliere le deiezioni dell’animale che si porta a passeggio, dovrebbe essere alla base di una corretta educazione e convivenza civile».